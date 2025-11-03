Anasayfa

Akyazı Asayiş

Kafa kafaya çarpıştılar

Akyazı Asayiş 51 OKUNMA

Kafa kafaya çarpıştılar

​​​​​​​3 yaralı var Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde 16 plakalı bir otomobille 34 plakalı diğer otomobil kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmada 3 yaralı tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

3 yaralı var Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde 16 plakalı bir otomobille 34 plakalı diğer otomobil kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmada 3 yaralı tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Virajı alamayan Y.D. yönetimindeki 16 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince 34 plakalı A.E. yönetimindeki diğer otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sonrası 112 acil servis tarafından Akyazı Devlet Hastanesine tedavi için kaldırıldılar. Jandarmada kazayla ilgili soruşturma başlattı.