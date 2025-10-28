TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

​​​​​​​Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete” konulu kompozisyon yarışmasında, Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hazel Yeni Avcı Türkiye birincisi oldu!

Öğrencimiz, göstermiş olduğu üstün başarı nedeniyle İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Can tarafından makamda kabul edilerek plaket ve hediye ile ödüllendirildi.

BİZİM AKYAZI yayın ailesi olarak Bu anlamlı başarıda emeği geçen öğretmenimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyor, öğrencimize başarılarının devamını diliyoruz.