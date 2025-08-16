CHP Akyazı’da delege seçimleri yapılıyor.

İlçe kongresine hazırlanan CHP Akyazı’da mahalle delege seçimleri başladı. İlçe binasında kurulun sandıkla 15 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan ve her gün 10 mahalle delegesinin

İlçe kongresine hazırlanan CHP Akyazı’da mahalle delege seçimleri başladı. İlçe binasında kurulun sandıkla 15 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan ve her gün 10 mahalle delegesinin belirleneceği ve 76 mahallede yapılacak olan delege seçimleri 8 gün sürecek ve 22 Ağustos günü sona erecek.

Tek adaylı bir seçim olması bekleniyor

CHP Akyazı’nın yapılacak olan İlçe kongresinde tek adaylı bir seçim olması ve İlçe başkanı Mustafa Sağır’ın bu kongrede tekrar aday olması bekleniyor.

İlçe başkanı Mustafa Sağır, partilerinde delege seçimlerinin başladığını, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından da İlçe kongresinin 13 veya 14 Eylül tarihinde yapmayı planladıklarını söyledi ve hedefimiz daha çok çalışıp, partimizi iktidara taşımaktır dedi.