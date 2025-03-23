CHP AKYAZI CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN SANDIK BAŞINDA

Saat 08.00'de 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

CHP, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başında. Halk, “yolsuzluk” soruşturmasından tutuklanan, ön seçimin tek adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurulan sandıklarda oy veriyor.

Saat 08.00'de 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Üye olmayan vatandaşlar için de İmamoğlu'na destek için ön seçim sandığının yanına "Dayanışma Sandığı" kondu.

CHP Akyazı’da da sabah 08.00 de başlayan oy verme işlemine büyük ilgi var. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği oylamaya yaşlı kesimin ve hasta vatandaşların da ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Parti binasının ve oy sandıklarının üst katlarda olması nedeniyle binaya çıkamayan Hasta ve engelli vatandaşlar için görevliler gerekli evrakları yanlarına getirerek imzalarını alarak oylarını kullandırıyorlar.

Üye olmayan vatandaşlar da desteklerini “dayanışma sandığı”nda oylarını kullanarak gösteriyorlar.

Oyların kullanılmaya başlandığı sabah saatlerinde İmamoğlu’nun tutuklandığı haberinin duyulmasının ardından tepkili vatandaşlar sandık başına koştu.