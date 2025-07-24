Büyük Birlik partisi ve Alperenlerden Aşure ikramı

Çarşı içinde açılan stantta hazırlatılan aşureyi vatandaşlara ikram eden Yönetim, Belediye Meclis Üyeleri ve Alperenler vatandaşlardan büyük ilgi gördüler.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatı ve Alperenlerden çarşı içinde aşure ikramı yapıldı.

Çarşı içinde açılan stantta hazırlatılan aşureyi vatandaşlara ikram eden Yönetim, Belediye Meclis Üyeleri ve Alperenler vatandaşlardan büyük ilgi gördüler.

İlçe başkanı Eray Yıldız, yönetimi ile birlikte ikrama katkı verdi. Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan’da katkı verenler arasındaki yerini aldı.

BBP Akyazı İlçe başkanı Eray Yıldız, güzel ve anlamlı bir organizasyon oldu. Katkı verenlere teşekkür ediyorum ve vatandaşların gösterdiği ilgi hepimizi mutlu etmiştir açıklaması yaptı.