Birincioğlu’ndan Müftüye ziyaret

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Erenler İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Erenler İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

2026 yılı hac görevini ifa etmek için eşi ile birlikte kutsal topraklara giderken, kendilerine kafile başkanlığı yapan Erenler İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’nin kutsal topraklarda kendileri ve diğerleri ile yakından ilgilendiğini, sorulan her soruya içtenlikle ve kızmadan cevaplar verdiğini belirterek eşimle birlikte kendilerine teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik dedi.

Erenler İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’de Kızılay Akyazı Şube başkanı ve değerli eşlerin ile birlikte yaptıkları bu ziyarettin son derece memnun kaldığını ifade ederek kendilerine teşekkür etti ve işlerinde de başarı dileklerini sundu.