Akyazı Çınarlık Spor Kulübü’nden Gençleri Bağımlılıktan Koruyacak Önemli Proje

​​​​​​​Akyazı Çınarlık Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Adım Adım El Ele Bağımlılıkla Mücadele Programı”na önemli bir proje teklifi sundu. “Adım Adım El Ele Sağlıklı Huzurlu Güvenli Altındere” adlı proje, ilçede gençler arasında

Akyazı Çınarlık Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Adım Adım El Ele Bağımlılıkla Mücadele Programı”na önemli bir proje teklifi sundu. “Adım Adım El Ele Sağlıklı Huzurlu Güvenli Altındere” adlı proje, ilçede gençler arasında artmakta olan bağımlılık riskine karşı spor ve eğitim temelli kapsamlı bir mücadele başlatmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Altındere, Osman Ağa, Cumhuriyet ve Gündoğan mahalleleri ile çevresinde yaşayan 14-29 yaş arası 500 genç doğrudan faydalanacak. Proje, 9 ay süreyle (Temmuz 2026 - Mart 2027) uygulanacak.

Proje ile şu faaliyetlere yer verilecek.

Mahalle bazlı spor kursları (futbol, basketbol, voleybol, fitness vb.) ve düzenli antrenmanlar

Mahalleler arası spor turnuvaları ve dostluk maçları

Yaz ve kış spor kampları

Bağımlılık türleri (madde, teknoloji, davranışsal) konusunda farkındalık seminerleri ve paneller

Stres yönetimi, dürtü kontrolü, akran baskısına direnç ve problem çözme becerilerine yönelik yaşam becerileri atölyeleri

Ailelere yönelik farkındalık seminerleri, Aile-Spor Günleri ve etkili iletişim atölyeleri

Dijital bağımlılık ve bilinçli teknoloji kullanımı eğitimleri

Genç gönüllülerden oluşan ekip ile sürdürülebilir farkındalık çalışmaları

Proje sonunda Akyazı Çınarlık Spor Kulübü bünyesinde kalıcı bir “Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Birimi” kurulması planlanıyor. Bu birim, proje tamamlandıktan sonra da faaliyetlerine devam ederek bölgede uzun vadeli etki yaratacak.

Proje Koordinatörü İsmet Koç, proje ile gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini, spor aracılığıyla disiplin ve aidiyet duygusu kazanmalarını ve ailelerin de sürece aktif katılımını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Projenin onaylanması durumunda Akyazı’da örnek bir model oluşturması ve benzer ilçelere de ilham vermesi bekleniyor.