TALİHSİZ GENCİ ALLAH KORUDU

​​​​​​​Akyazı’nın Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde klima montajı için giden 17 yaşındaki İ.T.L. isimli delikanlı gittiği apartmanın 3. Katından aşağıya düşerek yaralandı.

Akyazı’nın Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde klima montajı için giden 17 yaşındaki İ.T.L. isimli delikanlı gittiği apartmanın 3. Katından aşağıya düşerek yaralandı.

Yaralanan genç olay mahalline gelen sağlık ekibi tarafından tedavi için Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre talihsiz gencin klimanın montajını yaparken, yaslandığı korkuluğun kopması sonucu yere düştüğü ve yaralandığı belirlendi.

Yaralanmanın yaşandığı yere gelen Polis düşme olayıyla ilgili olarak geniş bir tahkikat başlattığı öğrenildi.