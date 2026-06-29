Sakarya’da 237 Okul Yöneticisinin Görev Yeri Değişti

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026 yılı yeniden yönetici görevlendirme süreci kapsamında yapılan tercih sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 4 ve 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ile norm fazlası durumda bulunan okul

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026 yılı yeniden yönetici görevlendirme süreci kapsamında yapılan tercih sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 4 ve 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ile norm fazlası durumda bulunan okul idarecilerini kapsayan çalışmada, toplam 237 müdür ve müdür yardımcısı için yeni görev yerleri belirlendi.

Açıklanan sonuçlara göre 237 yönetici için yapılan değerlendirmede 230 kişi, tercih ettikleri okullara yerleştirildi. Buna karşın 1 okul müdürü ile 6 müdür yardımcısının atamasının ise gerçekleşmediği bildirildi.

Okullarda Yönetim Kadroları Yeniden Şekillendi

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Sakarya genelinde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ile halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okullarının yönetim yapısında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Birçok kurumda görev değişimi gerçekleşirken, özellikle bazı köklü liselerde yeni müdür atamaları öne çıktı.

Adapazarı ’nda Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi, Sapanca Anadolu Lisesi, Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok eğitim kurumunda müdür değişiklikleri yapıldı.

AKYAZI’DAKİ MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜKLER:

1-İbrahim Selçuk Vural- Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu 2- Aykut Şimşek- Cumhuriyet Ana Okulu 3- Mehmet Arlı- Kuzuluk Doktor Enver Ören Ortaokulu 4- Mesut Kılınç- Küçücek İlkokulu 5- Ömer Öztaş- Küçücek Ortaokulu 6- Efraim Balkan- Pazarköy İlkokulu 7-Orhan Akbaba- Taşburun İlkokulu

MÜDÜR YARDIMCILIKLARI

1-Dilara Vural- Ahi Evran Ticaret MTAL, 2-Nadir Sönmez-Akyazı Anadolu Lisesi 3-Osman Torun-Akyazı Anadolu Lisesi, 4-Feyza Yazıcı- Akyazı Mesleki Teknik An. Lis.,5- Metin Yılmaz- Akyazı Mesleki Teknik An. Lis,6- Rıfat Deke- Ali Altıparmak İHO, 7-Mehmet Gürcan Endican Erdoğdu Ortaokulu, 8- Özkan Denizci- Erdoğdu Ortaokulu, 9-Yaşar Kılıç- İnönü Ortaokulu,10- Muammer Düzcen Konuralp İlkokulu,11-Coşkun Ünlütürk- Karaçalılık İlkokulu,12- İsa Yeğen- Kuzuluk Dr.Enver Ören Ortaokulu,13- Ömer Azder- Nevruz Banoğlu İlkokulu, 14- Muhammet Ali Ceynaklı- Pazarköy Ortaokulu,15- Arif Koç- Taşburun Mehdi Kalkan İHO,16-Burcu Yavuz-Topağaç İHO,17- Mehmet Padak- Fatih İlkokulu,18- Ali Mazlum- İnönü İlkoulu,19- Mümin Şahin- Küçücek İlkokulu, 20-Hakan Rıza Ertuğ- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 21- Arif Ersoy- Nahit Menteşe İlkokulu

İLDEKİ DİĞER ATAMALAR İSE ŞÖYLE:

Dört ve sekiz yıllık görev süresini tamamlayarak okullarından ayrılan, okul yöneticilerinin yerine yapılan görevlendirmeler ve görev süreleri uzatılan yöneticilerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde birçok eğitim kurumunda yönetim değişikliği yaşandı.

Açıklanan sonuçlara göre, Ferizli Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yasemin Kozan, Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne atandı.

Arifiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Mercan, Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine getirildi.

Serdivan Şehit Mehmet Öztürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Göktaş, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’ne atanırken, Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi Müdürü Songül Mercan ise Arifiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine getirildi.

Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Yeke, Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne görevlendirilirken, Ömer Likos ise Serdivan Şehit Mehmet Öztürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevine atandı.

Eğitimde Yeni Dönem Başlıyor

Yapılan bu kapsamlı görevlendirme ile birlikte Sakarya’daki eğitim kurumlarında yeni bir yönetim dönemi başlamış oldu. İl genelinde gerçekleşen değişikliklerin, önümüzdeki eğitim-öğretim sürecine nasıl yansıyacağı ise merakla takip ediliyor.