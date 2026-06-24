KONURALP İLKOKULU 4. SINIFLARINI TÖRENLE ORTAOKULA UĞURLADI

1910 yılında eğitim öretime başlayan ve Sakarya’nın en köklü okullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu 2025-2026 öğretm yılını düzenlediği mezuniyet töreni ile

1910 yılında eğitim öretime başlayan ve Sakarya’nın en köklü okullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu 2025-2026 öğretm yılını düzenlediği mezuniyet töreni ile okulda 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerini orta okullara uğurladı.

Kalabalık bir veli ve yakınlarının katıldığı ve Okul Bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Törende konuşan okul Müdürü Erdal Erdinç öğrencilere hitaben okulumuzda geçirmiş olduğunuz 4 yıllık süre içinde bir çok bilgi ve beceri kazandınız. İyi eğitim görmüş bireyler olarak sizleri orta okullara uğurluyoruz. Gittiğiniz okullarda okulumuzu en güzel bir şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Sizlerin yetiştirilmesinde başta öğretmenleriniz olmak üzere velilerinize teşekkür ediyorum. Güle güle gidiniz. Sizlere bundan sonraki hayatınızda sağlık ve bşarılar diliyorum dedi.

Daha sonra 4.sınıf öğretmenlerini temsilen 4/B sınıf öğretmeni Hami İskender yaptı. Hami İskender de konuşmasında öğrencilerine başarı dileklerini ileterek bazı tavsilerde bulundu. Velilerine de teşekkür etti.

Programın bundan sonraki bölümlerinde her sınıf kendi gösterisini sundu. Renkli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

4/A Sınıfı Öğretmeni Ayşe YAŞA OĞUZ, 4/B Sınıfı Öğretmeni Hami İSKENDER, 4/C Sınıfı Öğretmeni Çağlar KESKİN, 4/D Sınıfı Öğretmeni Jale Jülide ALTUNBAŞ sınıf öğretmenlerimiz tarafından toplam 146 öğrencilerine mezuniyet madalyası takarak onları kutladılar. Madalyaları takılan öğrenciler büyük bir halka oluşturdular ve hep birlikte “Mezuniyet Andını" okundular. Daha sonra da alkışlar arasında keplerini fırlattılar.

Konuralp İlkokulu mezuniyet töreni, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.