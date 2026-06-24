KARAÇALILIK İLKOKULUNDA MEZUNİYET TÖRENİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende Okul Müdürü Efraim Balkan açılış konuşmasında 2025-2026 öğretim yılını başarı ile tamamladıklarını ifade ederken 4.sınıf öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu

Akyazı’nın Karaçalılık Mahallesi İlkokulu düzenlediği mezuniyet töreni ile 2025-2026 öğretim yılına noktayı koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende Okul Müdürü Efraim Balkan açılış konuşmasında 2025-2026 öğretim yılını başarı ile tamamladıklarını ifade ederken 4.sınıf öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Onları artık başka okullara uğurluyoruz. Onların yetiştirilmesine emeği geçen başta öğretmenleri Dursun Ali Ayan olmak üzere siz velilerinize de teşekkür ediyorum. Mezun öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarılar diliyorum dedi.

Daha sonda öğrenciler adına konuşan Öğrencilerden Azra Dertli acısıyla tatlısıyla 4 yılı beraber geçirdiği arkadaşları ve öğretmenleri Dursun Ali Ayan’a teşekkür etti.

Törende konuşmayı sınıf Öğretmeni Dursun Ali Ayan yaptı. Öğrencilerine ve velilerine teşekkür ederek onlara bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarı dilekleriyle bazı tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardında öğrenciler hazırladıkları gösterilerini başarı ile sergileyerek güzel görüntüler oluşturdular.

Mezuniyet belgelerinin verilmesi ve öğrencilerin kep atmasının ardından Mahalle Muhtarı Hakan Özkan bu yıl öğrencileri ile birlikte başka bir okula tayin olan ve okuluna veda edecek olan sınıf öğretmeni Dursun Ali Ayan’a bir teşekkür plaketi verdi.

Mezuniyet töreninde son olarak okulun öğretmenleri ve mahalle gençlerinden oluşan bir gurup tarafından Sazlı ve sözlü şarkılar ve türküler söyleyerek törene renk kettılar.

Programda Mahalle Muhtarının öğrencilere ve törene katılanlara Çiğ köfte, gözleme, içecek ikram etti.

Mezuniyet töreni okullarına veda eden öğrenciler öğretmenleri ile birlikte mezuniyet pastasının kesilmesi ile sona erdi.