Akyazı’da pastalı Antrenörler günü kutlaması

​​​​​​​21 Haziran Antrenörler günü nedeniyle bir kutlamada Akyazı İlçe Spor Müdürlüğünde yapıldı.

21 Haziran Antrenörler günü nedeniyle bir kutlamada Akyazı İlçe Spor Müdürlüğünde yapıldı.

Kendi bünyesinde çalışan antrenörlerle bir araya gelen İlçe Spor Müdürlüğü belirlenen program çerçevesinde kutlamalarını yaptılar.

Gün nedeniyle hazırlanan programda pastalar kesildi, börekler, kekler, meyveler yendi ve antrenörlerin günleri güzel bir şekilde kutlandı.

İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak yaptığı konuşmada “Antrenörlük sadece bir meslek değil, gençlerin hayatlarına yön veren önemli bir görev olduğunun altını çizdi ve antrenörlerin sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanında onlara karakter, disiplin ve ahlaki değerlerinin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Gün nedeniyle gerek bizlerle çalışan, gerekse başka yerlerde bu görevlerini başarıyla üstesinden gelen bütün antrenörlerimizi tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyor ve günlerini kutluyorum açıklaması yaptı.