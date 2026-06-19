 KIZILAY AKYAZI’DA KADIN KOLLARI YAPILAN TOPLANTIDA ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ 

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Kadın Yönetimi, Kadın Başkanı Sevinç Yiğit, Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve

Türk Kızılay Akyazı Kadın Yönetimi, Kadın Başkanı Sevinç Yiğit, Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve Şube Denetim Kurulu Üyesi Kenan Certel’in katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, geride kalan dönemde gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Kadın Yönetimi üyeleri, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaç sahiplerine daha etkin ulaşılması ve sosyal sorumluluk projelerinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kadın Başkanı Sevinç Yiğit, kadın gönüllülerin Kızılay çalışmalarındaki önemine dikkat çekerek, “Gerçekleştirdiğimiz toplantıda geçmiş dönem faaliyetlerimizi değerlendirirken, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmaları da planladık. Toplumun her kesimine ulaşmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ise kadın gönüllülerin Kızılay’ın en önemli güçlerinden biri olduğunu belirterek, “Kadın Yönetimimizin yürüttüğü çalışmalar, Kızılay’ın yardım faaliyetlerine önemli katkılar sağlıyor. Gerçekleştirilen toplantıda geçmiş faaliyetleri değerlendirip yeni dönem hedeflerimizi gözden geçirdik. Birlik ve dayanışma içerisinde ilçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yeni dönemde gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.