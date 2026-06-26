Protokol Kuzuluk’ta karne verdi

​​​​​​​2025-2026 Öğretim Yılı bugün son zillerin çalması ile sona erdi. Akyazı’daki tüm öğretim kurumlarında karne

2025-2026 Öğretim Yılı bugün son zillerin çalması ile sona erdi. Akyazı’daki tüm öğretim kurumlarında karne töreni dolayısı ile programlar düzenlendi. 19 bin 540 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. İlçe Protokolü törenlere Kuzuluk’ta katıldı.

*** Ortaokullarda Gözdenur Coşkun, Liselerde ise Sudenaz Bilgin birinci olup okullarından mezun oldu

*** Kuzuluk İlkokulundan 48, Dr. Enver Ören Ortaokulundan 62 ve İşmont Halil İbrahim Bildirici Anadolu Lisesinden de 58 öğrenci mezun oldu.

***Ortaokul ve Lisede birinci olan öğrencilerin kız öğrenci olması dikkat çekti.

*** Karneleri Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Okul Müdürleri düzenlenen törenle verdiler.

*** Öğrenciler ayrıca yıl içinde katıldıkları çeşitli etkinliklerde elde ettikleri başarılardan ötürü kazandıkları başta bisiklet olmak üzere diğer ödülleri protokol üyelerinin ellerinden aldılar.

*** İlk tören Dr. Enver Ören ortaokulunda yapıldı. Okul Müdürü Ömer Öztaş bu başarılı törene ev sahipliği yaptı.

*** Bu yıl toplamda 19 bin 540 öğrenci okullarında eğitim ve öğretim gördü.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Kuzuluk Ortaokulundan düzenlenen karne verilme töreniyle son buldu.

Düzenlenen törene Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ile çeşitli okulların müdürleri katıldı.

Ortaokullarda birinci olan Gözdenur Coşkun ve Liselerde birinci olma başarısı gösteren Sudenaz Bilgin karne ve belgelerini Kaymakam Eşki’nin elinden aldılar.

Eğitim ve Öğretim yılı içinde düzenlenen çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerde derece yapan öğrenciler de ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldılar.

Üç okulda birden düzenlenen törenlere öğrenci velilerin büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra okul idaresi, Öğretmen ve arkadaşları ile vedalaşarak ayrıldılar ve böylece düzenlenen törende son bulmuş oldu.

2026-2027 Öğretim yılı14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü ilk yarı sona erecek.