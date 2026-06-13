BU DÜĞÜN ÇOK KONUŞULACAK

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​​​​​​​Adapazarı’nın tanınmış ailelerinden Taçyıldız ailesi, Aslen Akyazı’lı olup Adapazarı’nda ikamet eden Akıncı ailesi evlatlarını evlendirerek akraba oldular.

Adapazarı’nın tanınmış ailelerinden Taçyıldız ailesi, Aslen Akyazı’lı olup Adapazarı’nda ikamet eden Akıncı ailesi evlatlarını evlendirerek akraba oldular.

Adapazarı Doğa Koleji sahibi Kenan- Hatice Taçyıldız çiftinin yakışıklı delikanlısı Anıl Taçyıldız, Akyazı’lı Ahmet- Leyla Akıncı çiftinin güzel kızları Cansu Akıncı ile Arifiye ilçesi Sapanca gölü manzaralı STK PİCASSO tesislerinde yapılan muhteşem bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Oldukça kalabalık bir davetlinin hazır bulunduğu düğünde çiftlerin nikahını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıydı. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile SATSO Başkanı A. Akgün Altuğ ise nikah şahidi oldular.

Sakarya’nın ve Akyazı’nın üst düzey yetkilileri, iş adamları, siyaset dünyasının tanınmış isimleri ile her iki ailenin yakınlarını bir araya getiren bu düğün çok konuşulacağa benziyor.

İlk danslarını davetlilerle birlikte yapan genç çiftlere gece boyunca düğünün tadını çıkardılar.

Dünürler Taçyıldız ve Akıncı Çifti ise mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne gelen misafirleri ile gece boyunca oturmaksızın ilgilenerek misafirperverliğin en güzel örneğini verdiler.