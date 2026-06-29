Akyazı Cumhuriyet Mahallesi yenileniyor  

Yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen alt yapı çalışmalarında her şey değiştirilecek ve günün şartlarına uygun hale getirilecek.

Alt Yapı çalışmaları devam edecek

Yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen alt yapı çalışmalarında her şey değiştirilecek ve günün şartlarına uygun hale getirilecek.

İhaleyi kazanan firmanın Akyazı’da karargah kurduklarını belirten belediye başkanı Bilal Soykan, bu çalışmamız bitene kadar yöre halkımızın biraz canları sıkılacak ama bittiğinde ve mahallemiz modern şeklini aldığında vaz geçilemeyecek kadar tatlı olacaktır açıklaması yaptı ve başlatılan çalışma için Mahalle sakinlerinden sabırlı olmalarını beklediğini söyledi firmaya da kısa zamanda bitirilmesi için çok çalışın isteğinde bulundum. İlgili firma yetkilileri de bu isteğime olumlu cevaplar verdiler dedi.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı’da yaptığı açıklamasında şunları söyledi “ Alt yapı çalışmalarına 2025 yılında SASKİ ve biz bizzat kendi imkanlarımızla başlamış ve 10 ayda 6 bin metre içme suyu hattımızı tamamlamıştık. Şimdi de Mahallemizin alt yapısı tamamlanmamış olan diğer Cadde ve Sokakları ile ilgili yapılan ihaleyi kazanan firma Temmuz ayının hemen başında çalışmalarına başlamak üzere hazırlıklarını yapıyor. İlk olarak Yıldırım Beyazıt ve Yuvalak Caddelerinde kazmayı vuracaklar. Zaten Mahallemizin alt yapı bakımından üçte biri tamamlanmış durumda. Allah’ın izniyle geri kalan bölümü de en kısa zamanda tamamlanacak ve Akyazı Cumhuriyet Mahallemiz imrenilecek bir noktaya gelecektir” dedi ve yetkililere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.