Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiinde şed giyme töreni yapıldı

Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ahilik teşkilatı ŞED giyme töreni yapıldı.

Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ahilik teşkilatı ŞED giyme töreni yapıldı.

Eğitim camiasının katıldığı ŞED giyme törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Alemdar yaptığı konuşmasında “Öğrencilerimize Ahilik kültürünün dürüstlük, çalışkanlık, kardeşlik ve meslek ahlakı gibi temel değerler aktarılmıştır” dedi.

Bu arada okuldaki görevi sona eren ve tayini Akyazı Anadolu Lisesine çıkan ve 9 yıldan beri özverili çalışmaları nedeniyle de okul müdür yardımcısı Nadir Sönmez’e de bu törende bir plaket takdim edildi ve kendisine teşekkür edildi.