BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

​​​​​​​Belediye Başkanı Bilal Soykan8 Nisan Salı günü yapılan belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşma CHP İlçe Başkanlığının uzun bir açıklama yapmasına neden olmuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan8 Nisan Salı günü yapılan belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşma CHP İlçe Başkanlığının uzun bir açıklama yapmasına neden olmuştu. Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamaya Akparti ilçe Başkanlığından da aynı sertlikte cevap geldi.

İŞTE AÇIKLAMALAR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AKYAZI İLÇE ÖRGÜTÜ BASIN BİLDİRİSİ

Akyazı Belediye Başkanı sayın Bilal SOYKAN 2025 yılı Nisan ayı meclis toplantısında; partimiz belediyeleri hakkında “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali yolsuzluk, terör, soruşturmaları ve boykot çağrıları ile de milletimize zarar vermeye çalıştığı suçlaması ile genel başkanımıza yönelik çirkin söylemlerine üzülerek şahit olduk. Kendilerine mecliste cevap verme hakkına sahip olmamamız nedeniyle bu basın bildiri ile cevap hakkımızı kullanıyoruz!

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İMAMOĞLU’ nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için tamamen hukuksuz bir şekilde, karalamaya yönelik yapılan diploma iptali ile tutuklandığı güne kadar İstanbul belediyesinden ayrılmayan içişleri bakanlığı mülki müfettişleri ve Sayıştay denetçilerinin yüzlerce kez denetlemesine rağmen tek bir usulsüz işlem bulamadıkları açıkken, sözde sabıkalı ve yüzlerce suç dosyası bulunan kişilerden gizli tanık ve şahitlerce suç üretilerek yargısız infaz yapılması tüm yurttaşlarımızın gözü önünde gerçekleşmektedir.

Bu hukuksuzluklara sessiz kalan üniversiteler, bazı sivil toplum örgütü olan kurumların duyarsız kalmaları ve tek bir hukuki açıklama yapmamaları, ülkemizin demokrasisi ve özgürlükleri adına üzücü olsa da, toplumumuzda sorumluluklarını unutmayan duyarlı üniversite gençlerimizin kaynağını tamamen anayasadan alarak meşru hak aramalarını ve bu haklarını kullanarak destek yürüyüşleri yapmaları nasıl birilerini rahatsız etmiş ise bizleri de gelecekte pırıl, pırıl akıl dolu tam bağımsız Türkiye diyen bu gençlerin bu ülkeyi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak yöneteceklerine şahit etmişlerdir!

Bizler ülkemizde geçmiş yıllarda yaşanan 17/25 Aralık yolsuzlukları ile ortaya dökülen ve ayakkabı kutularında muhafaza edilen paraları unutmadık!

Bizler tüm dünyanın gözü önünde AK Partili Belediye başkanlarının zorlanarak görevlerinden alınmalarını, azledilirken ki salya, sümük ağlamaların, haykırışlarını ve bu kadar şaibenin sonucu tek bir kişi hakkında soruşturma açılmayaşına şahit olduk! Azledilen bu belediye başkanlarının içerisinde en çok yolsuzluk dosyası bulunan, partili arkadaşı Bülent ARINÇ tarafından Ankara’yı parsel parsel sattığı iddiasını televizyon ekranlarından milletimize anlatıldıktan sonra suça muhatap olan İ. Melih GÖKÇEK hakkında bir tek adli işlem dahi başlatılmamasını unutmadık.

Ticaret bakanlığında görevde olan bakanının, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden dezenfektan alımı yapıldığını doğrulanmasına rağmen hiçbir soruşturma yada yargılama başlatılmadığını unutmadık!

Bu ve bunlar gibi çifte standart uygulamalarını uzunca sıralayabiliriz.

Son bir örnekte ilçemizden verelim de yolsuzluklara bizimde katkımız olsun, seçimde hesap soracağız diyerek göreve gelenlere hatırlatmada bulunalım.

Akyazı da geçmiş dönemde AK Çarşı yapımı esnasında yolsuzluk yapıldığı iddialarına karşılık oluşturulduğu söylenen raporların her hangi bir şekilde adli mercilere intikal edilmeyerek belediye başkanlığı tarafından sümen altı yapıldığı iddialarına bu güne kadar her hangi bir cevap verildiğini görmedik. Ancak ilçemizde bazı duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya paylaşımlarında dile getirdikleri ve bu yolsuzluk hakkında yapılan paylaşımlara işlem yapıldığına da şahit olamadık!

Ülkemizde hukuk sistemi delilden sanığa giderken şimdilerde tutuklu sanıklardan delile gitme, gizli tanıklarla suç yaratma şekline dönüşmüştür.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan feto kumpaslarına karşılık halk önderliğinde yapılan direnişe parti olarak nasıl yan yana durmuşsak, parti başkanımızın da dediği gibi 19 Mart cunta girişimi darbesinde de halkımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi Başkan ve Yönetim Kurulu

AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı Basın Açıklaması:

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akyazı İlçe Örgütü’nün AK Parti’yi ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı hedef alan basın açıklamasına sert bir yanıt verdi.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır’ın, AK Parti ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yönelik asılsız ithamlar içeren söylemlerine yanıt veren Ekrem, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve CHP’yi gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

İlçe Başkanı Ekrem, CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, Sağır'ın dile getirdiği tüm iddiaların gerçek dışı ve çirkin iftiralarla dolu olduğunu vurguladı. Ekrem, CHP İlçe Başkanı'nın açıklamalarının siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğunu belirterek, CHP'yi gerçekleri çarpıtmak ve kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

"Sayın Sağır'ın mesnetsiz iddiaları, ne AK Parti'mizin ne de değerli Belediye Başkanımız Bilal Soykan'ın itibarını zedeleyemez," ifadelerini kullanan Ekrem, "Akyazı halkı, yapılan hizmetleri ve belediyemizin şeffaf yönetim anlayışını yakından görmektedir. Bu tür asılsız ithamlar, sadece siyasi polemik yaratma çabasından öteye gidemez," şeklinde konuştu.

“CHP HİÇ BİR ZAMAN MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAMIŞTIR”

CHP'nin sadece Akyazı'da değil, geçmişten bugüne genel siyasetinde de milletin yanında yer almadığını vurgulayan Ekrem, "CHP Akyazı İlçe Örgütü’nün partimize ve değerli Belediye Başkanımıza yönelik tamamen mesnetsiz ve gerçek dışı suçlamaları, aziz milletimiz tarafından açıkça görülmektedir. Tarih boyunca da şahit olduğumuz üzere, CHP hiçbir zaman milletimizin değerleriyle örtüşmemiş, aksine çoğu zaman karşısında konumlanmıştır. Bu tutumları bugün de farklı değildir" şeklinde konuştu.

CHP'NİN BU ÇİRKİN KARALAMA KAMPANYALARI BEYHUDEDİR

Ekrem açıklamasında, CHP'nin bu tür asılsız ithamlarla AK Parti'nin ve Belediye Başkanı'nın başarılı çalışmalarını gölgelemeye çalıştığını belirterek, "Akyazı halkı, kimin hizmet ürettiğini, kimin laf kalabalığı yaptığını gayet iyi ayırt etmektedir. CHP'nin bu çirkin karalama kampanyaları beyhudedir ve Akyazı halkının teveccühünü asla değiştiremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ekrem açıklamasını şöyle sürdürdü :

“CHP Akyazı İlçe Örgütü’nün partimize ve belediye başkanımıza yönelik mesnetsiz suçlamaları, milletimizin ferasetinden kaçamaz. CHP Partimiz ve belediye başkanımıza iftira atacağına asıl kendi geçmişlerini sorgulamalıdır. Bilal Başkanımız, Akyazı’da halkımızın teveccühü ile göreve geldiği günden beri şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sergilemektedir. CHP’nin iddia ettiği gibi sümen altı edilen raporlar ya da yolsuzluklar söz konusu değildir. AK Çarşı yapımıyla ilgili ortaya atılan iddialar, tamamen spekülasyondan ibarettir. CHP, somut bir belge ya da kanıt ortaya koymadan karalama kampanyası yürütmektedir.”

“CHP, Kendi Yolsuzluklarını Örtbas Etmek İçin Partimizi Hedef Alıyor"

İlçe Başkanı Ekrem açıklamasında, CHP'nin AK Parti ve Akyazı Belediye Başkanı'na yönelik eleştirilerinin altında kendi belediyelerindeki yolsuzlukları örtbas etme çabası olduğunu vurguladı. Ekrem, "CHP, kendi belediyelerindeki yolsuzlukları örtbas etmek için AK Parti’yi ve Belediye Başkanımızı hedef tahtasına oturtmaya çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

“CHP DEMEK İFTİRA SİYASETİ DEMEKTİR”

Ekrem, Akyazı halkının bu tür siyasi manevralara prim vermeyeceğini belirterek, " Akyazılı hemşehrilerimiz kimin hizmet ettiğini, kimin laf ürettiğini çok iyi bilmektedir," ifadelerini kullandı. Akyazı'da yapılan hizmetlerin ve belediyenin çalışmalarının halk tarafından takdirle karşılandığını vurgulayan Ekrem, CHP'nin asılsız iddialarının amacına ulaşamayacağını dile getirdi.

“AKYAZI’DA AK PARTİ HİZMET KONUŞUR, CHP İFTİRA ATAR”

Ekrem, Akyazı’daki geçmiş dönemde AK Çarşı yapımıyla ilgili iddialarına da açıklık getirdi: “Öncelikle belirtmek isteriz. Akyazılı hemşehrilerimiz de çok iyi bilir, Belediye Başkanımız Bilal Soykan, hiç bir zaman yanlışın içinde olmadığı gibi, her zaman şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla ilçesine hizmet etmektedir. Göreve geldiği günden bu yana,belediyeyi şeffaf bir şekilde yönetirken, CHP’nin kendi belediyelerindeki yolsuzluklarını örtmek ve hedef saptırmak için mesnetsizce çirkin iftiralarda bulunmaya çalışmasını Akyazılı hemşehrilerimiz ve tüm kamuoyu açıkça görmektedir. İftira ve karalama siyaseti yapan CHP’nin ‘sümen altı’ iddiası, tamamen hayal ürünüdür. AK Partimizin ve Belediye Başkanımızın ilçemize kazandırdığı projeler ortadadır. CHP ise sadece laf üreterek, sosyal medyada algı yaratmaya çalışmaktadır. Akyazı halkı, kimin hizmet ettiğini, kimin iftira attığını çok iyi bilir. CHP’ye tavsiyemiz, enerjilerini karalamaya değil, Akyazımıza ve hemşehrilerimize hizmet etmeye harcamalarıdır.”

Ak Parti İlçe Başkanlığı