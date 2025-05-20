Belediye başkanı Soykan Oda başkanları ile bir araya geldi

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı’da faaliyette bulunan ve SESOB’A bağlı Oda başkanları ile bir araya geldi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı’da faaliyette bulunan ve SESOB’A bağlı Oda başkanları ile bir araya geldi.

Belediye başkanları ve Oda başkanlarının bir araya geldiği toplantıda başkanlar yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişi yaptılar SESOB’A bağlı olan Oda başkanları görüş alışverişinin dışında Belediyeden bazı taleplerde bulundular.

Düzenlenen toplantıya Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanı ile SESOB’a bağlı 7 Oda başkanı katıldı. Toplantıya Ağaç İşleri Başkanı Birol Yılmaz katılmadı.

Toplantı sonrası açıklama belediye başkanı Bilal Soykan’dan geldi ve Soykan güzel bir değerlendirme toplantısı oldu. Bu tür toplantıları sık sık yapma kararı da aldık dedi ve toplantıya katılan başkanlara teşekkür etti.

Bu arada Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belediye başkanımızın düzenlediği o toplantıdan benim haberim olmadı. Olsaydı katılırdım” dedi.