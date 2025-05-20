Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 20-05-2025 22:31

BELDİBİ MAHALLESİNDE OTOMOBİL DEVRİLDİ 4 YARALI VAR

Dokurcundan Akyazı istikametine gelmekte olan Olcay D. yönetimindeki 41 YR * plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp

BELDİBİ MAHALLESİNDE OTOMOBİL DEVRİLDİ 4 YARALI VAR

1’i bebek 4 kişi yaralandı

Kaza D-140 karayolunun Akyazı Beldibi Mahallesinde meydana geldi.

Dokurcundan Akyazı istikametine gelmekte olan Olcay D. yönetimindeki 41 YR * plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp devrildi.

Kazada 1’i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza mahalline gelen 112 sağlık ekibi ilk müdahalesinin ardından yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmalarını sağladı.

Kazada sürücü Olcay D. ve otomobilde yolcu olarak seyahat etmekte olan Büşranur Ü. Ezine Ç. ve 1,5 yaşındaki bebek Ömer A.Ü. yaralandılar.

Akyazı Jandarması kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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