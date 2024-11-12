BBP Akyazı belediye meclis üyeleri arasında yükselen çatlak sesler

​​​​​​​Bilindiği gibi son yapılan mahalli seçimlerde Büyük Birlik Partisi Akyazı belediye meclisine 5 üye soktu. Başkan adayı Osman Karaoğlan’ın listesinden belediye meclisine giren

Bilindiği gibi son yapılan mahalli seçimlerde Büyük Birlik Partisi Akyazı belediye meclisine 5 üye soktu.

Başkan adayı Osman Karaoğlan’ın listesinden belediye meclisine giren BBP’li 5 ismin meclis toplantılarında kendi aralarında beklenen ve istenen uyumu henüz sağlayamadığı görülüyor.

Seçimden hemen sonra verdiği bir sabah kahvaltısı ile basınla bir araya gelen, bu gelişte İlçe başkanının bulunmaması o zamanda dikkatlerden kaçmamış, basın mensupları yine o kahvaltıda meclis üyelerine İlçe başkanınız neden burada değil diye sormuş, meclis üyeleri de bu soruya kaçamak bir cevap vermiş, gerçek nedenini söylememişlerdi.

Bilindiği gibi partiler yapılacak olan belediye meclis toplantılarından önce ilçe merkezinde başkanlarının riyasetinde toplanır, toplantının gündem maddelerini tartışır, toplantı günü de oylamada istişare toplantısında alınan karara göre oy kullanırlar. Bu usul henüz BBP Akyazı belediye meclis üyeleri arasında görünmüyor.

Nitekim son yapılan meclis toplantısı öncesi BBP’si ilçe başkanının yaptığı istişare toplantısına 5 üyeden sadece ikisinin katıldığı görülmüş, yapılan meclis toplantısında da oylama yapılırken gündemin bazı maddelerine BBP’li üyelerin ayrı ayrı oy verdikleri gözlenmişti.

Bu durum BBP İlçe başkanı Naim Yolcu’ya soruldu. Yolcu, meclis üyelerinden üçünün birlikte hareket ettiğini, ikisinin de İlçe teşkilatı ile birlikte hareket ettiklerini, sorunun yönetim olarak kendilerinden kaynaklanmadığını, bu durumu düzeltmek ve parti disiplinini tesis etmek için İlçe yönetimi olarak çalıştıklarını, henüz olumlu bir sonuca varamadıklarını söyledi. Bu durum hiç de iç açıcı bir durum değildir. Düzeltmeye uğraşıyoruz. Aksi halde parti tüzüğümüz neyi söylüyorsa onu yapacağız dedi.

BBP’li Akyazılılarda partilerinden meclis üyesi seçilenlerin her şeyin başında parti disiplinine uymaları, Meclis üyelerin ilçe başkanının başkanlığında yapılacak olan istişare toplantılarına eksiksiz katılmaları gerektiğini hatırlatarak, sorunun çok acil çözülmesini beklediklerini söylediler.