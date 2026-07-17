Acelle Yaylası şenliklerine davet

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri 24,25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri 24,25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, bu sene 37’ncisi düzenlenecek olan ve Uğur Işılak ile onlarca sanatçının sahne alacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olan ve bu sene 37’ncisi düzenlenecek olan Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri, üç gün boyunca binlerce vatandaşı Acelle Yaylası’nın eşsiz doğasında bir araya getirecek. Kültürel değerlerin yaşatılacağı, birlik ve beraberliğin pekişeceği şenliklerde Türk halk müziğinin sevilen ismi Uğur Işılak başta olmak üzere onlarca sanatçı sahne alacak.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, tüm vatandaşları Acelle Yaylası’na davet ederek, “37 yıldır devam eden bu güzel geleneğimizi hep birlikte yaşatıyoruz. Kültürel geleneklerimizi sürdürdüğümüz, ilçemizin en önemli organizasyonlarından biri olan Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri’nde vatandaşlarımızla buluşacağız. Uğur Işılak ve birbirinden değerli sanatçılarımızın sahne alacağı şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.