Türk Kızılay Akyazı Şubesi Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi, Temmuz ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Şube

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, Temmuz ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Şube Denetçisi Kenan Certel de katılım sağlayarak görüş ve değerlendirmeleriyle katkıda bulundu.

Toplantıda, geride kalan dönemde yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek insani yardım çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve şube faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca, şubenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik planlamalar ve gündemde yer alan konular ele alınarak karara bağlandı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerinin etkin ve koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi adına yönetim kurulu toplantılarının büyük önem taşıdığını belirterek, "İlçemize ve ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde hizmet sunabilmek için yönetim kurulumuzla birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımıza katılım sağlayan Şube Denetçimiz Kenan Certel'e ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.