Başkanların dayanışması

​​​​​​​Kaynarca belediye başkanı Kadir Yazgan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın misafiri oldu.

Kaynarca belediye başkanı Kadir Yazgan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın misafiri oldu.

Bu ziyarette her iki belediye başkanı yaptıkları çalışmalar ve yapacakları projelerle ilgili karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verdiler.

Yapılan ziyaretten memnun kaldığını söyleyen ev sahipliği yapan belediye başkanı Bilal Soykan, bu tür ziyaretler her z aman birliği v e beraberliği de beraber getiriyor. O bakımdan ben şahsen böylesi güzel ziyaretleri çok seviyorum dedi ve ziyareti için mevkidaşı Kadir Yazgan’a teşekkür etti.