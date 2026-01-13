Akyazılı kadınlar Mamografi röntgeni alımı için destek istiyorlar

Özellikle kadınların çoğunlukta olduğu Akyazılılar, kendileri için elzem olan Mamografi röntgen alımı için kollarını sıvamış durumda ve hayırsever Akyazılılardan da bu konuda maddi destek bekliyorlar.

Özellikle kadınların çoğunlukta olduğu Akyazılılar, kendileri için elzem olan Mamografi röntgen alımı için kollarını sıvamış durumda ve hayırsever Akyazılılardan da bu konuda maddi destek bekliyorlar.

Alım konusuyla ilgili olarak yetkililerden gerekli izin belgesini almak için hazırlıklar yaptıklarını da söyleyen Akyazılı kadınlar, sağlayacakları tüm imkanları bu röntgen cihazını alıp İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim etmek için olduğunun altını çizdiler ve maddi imkanı iyi olan erkeklerden de alım konusunda destek talebinde bulundular.

Allah’ın izniyle Akyazılılar bu alım başarılacaktır diyen kadınlar yapacakları çalışmalarla ilgili olarak planlar yapmaya başladıklarını da yaptıkları açıklamaya eklediler.

Mamografi röntgen cihazı nedir?

Bu cihaz Meme kanseri tespiti için gereklidir. Meme röntgeni olarak tanımlanabilir. Düşük doz X ışını kullanarak meme dokusunun görüntülenmesini sağlayan, memedeki anormalliklerin teşhisini kolaylaştıran tıbbi görüntüleme cihazıdır. Meme dokusunda gözle veya elle fark edilemeyen değişiklikler, iyi ya da kötü huylu lezyonlar bu cihazla belirlenir.