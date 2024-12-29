ASAKYAZI SPOR GEYVE SPORU ELİ BOŞ GÖNDERDİ 3-0

Sakarya Süper Amatör lig A gurubunda mücadele eden As Akyazıspor kendi saha ve seyircisi önünde Geyve Spor’u 2. Yarının son dakikalarında bulduğu gollerle 3-0 yenerek

As Akyazıspor 3 Geyve Spor 0

Sakarya Süper Amatör lig A gurubunda mücadele eden As Akyazıspor kendi saha ve seyircisi önünde Geyve Spor’u 2. Yarının son dakikalarında bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

As Akyazıspor kendi saha ve seyircisi önünde Geyve Spor’u ağırladı.

Denk kuvvetlerin kıran kırana müsabaka çıkardığı maçın 75. Dakikasına kadar her iki takımın da rakip forvetlere geçit vermediği müsabakada İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Goller 2. Yarının son dakikalarında oldu. Dk.78 Baha ileri atılan bir topta topu keçinin üzerinden aşırtarak takımını öne geçirdi.

Santra ile birlikte bu defa Abdülsamet yine ceza alanına gönderilen topa kaleci Bilalden önce dokununca durum 2-0 oldu.

Maçın 80. Dakikasında rakibi Abdülsamete sert giren ve sakatlanmasına sebep olan Burak’la aralarında geçen diyalog sonucu yan hakem Muhammet Yiğit Kurt’un maçın hakemini uyarması ile her iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Maçın yıldızı hiç kuşkusuz sahada basmadık yer bırakmayan, ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayan ve isabetli paslarıyla galibiyette en büyük pay sahibi Ali idi.

Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken 90+5. dakikada Samet sağ taraftan kendi getirdiği topla süratle ceza alanına girdi üzerine doğru gelen kaleci Bilal’in yanından sert bir şutla fileleri havalandırdı. As Akyazıspor bu sonuçla yükselişini sürdürdü.

Saha : Akyazı Suni Çim

Hakemler: Alperen İnanır *** Muhammet Yiğit Kurt *** Ayhan Buğra Eroğlu ***

As Akyazıspor

Uğur***, Ersin***, İlker ****, Serhat,**(Samet***) Ahmet** (Ali**) Mustafa***, Erdem**,(Ebubekir**) Ali***, Abdülsamet (Dk.80 K.K.), Muratcan**, (Ömer**) Baha***

Ant: Ercan Öztürk

Geyve Spor

Bilal**, Doğukan**, (İbrahim**) Ali Y.**, Oğuz Kaan**) Abdullah**, Uğur**(Batuhan**) Recep***,Ensar***, Burak (Dk.80 K.K) Berat**, Hamdi**, Alparslan**,(Ferdi**)

Ant: Yücel Yayla

Goller: Dk.78 Baha, Dk.79 Abdulsamet ve Dk.90+5 Samet (ASAKYAZISPOR)