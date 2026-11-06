Akyazı ATSO’ ya hayırlı olsun ziyaretleri  

Geçtiğimiz günlerde tek listeyle girilen seçim sonrasında ATSO’nun yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ali Şener

Geçtiğimiz günlerde tek listeyle girilen seçim sonrasında ATSO’nun yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ali Şener Bayraktar’a “hayırlı olsun” ziyaretleri artarak sürüyor.

AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem ve ekibi, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim Aksoy, Ziraat Bankası Müdürü Bülent Kobya, Denizbank Müdürü Furkan Acet ve ekibi, Tapu Müdürü Fatihn Başara, Mali Müşavirler Hasan ve HNikmet Anar, İnşaat Mühendisi Hulusi Mestan, Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Köylü ve ekibi, Belediye başkan yardımcısı Selda Aksima, Belediye Spor İşleri Müdürü Derya Aksima kardeşlerde başkan Ali Şener Bayraktar’ı ziyaret edenler arasında yer aldılar ve kendisi ile ekibine başarılar dilediler ve hayır olsun temennisinde bulundular.

ATSO Başkanı Bayraktar, seçim sonrası yapılan bütün ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm ziyaret edenlere teşekkür etti.