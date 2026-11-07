SUBÜ Rektörü belli oldu

​​​​​​​Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğü görevine, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle T

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğü görevine, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde beklenen rektörlük ataması gerçekleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, üniversitenin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde üst düzey idari ve akademik görevler üstlenen Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, SUBÜ’nün yeni rektörü oldu.

PROF. DR. ZAFER TATLI KİMDİR?

1990 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Zafer Tatlı, meslek hayatına 1990-1993 yılları arasında Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak başladı.

1994 yılında yüksek lisans ve doktora eğitimi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursuyla İngiltere’ye giden Tatlı, Newcastle Üniversitesi’nde malzeme mühendisliği alanında lisansüstü çalışmalarını tamamladı. Doktora sonrası süreçte İngiltere Newcastle Üniversitesi ve İrlanda’da akademik ve araştırma faaliyetlerini sürdürdü.

SAKARYA’DAKİ AKADEMİK VE İDARİ KARİYERİ

2002-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tatlı:

2011 yılında doçent unvanını aldı,

2012-2018 yılları arasında Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü,

2017 yılında profesörlük kadrosuna atandı.

2018 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarına devam etti. 2018-2022 yılları arasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Yabancı Diller Yüksekokulu müdürlüklerini eş zamanlı yürüten Tatlı, 2022-2026 yılları arasında ise Teknoloji Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Çalışmaları ağırlıklı olarak malzeme bilimi ve mühendisliği, ileri seramikler, biyoseramikler, kompozit malzemeler ve üretim teknolojileri alanlarında yoğunlaşan Prof. Dr. Zafer Tatlı’nın akademik kariyerinde 70'in üzerinde makale ve bildiri, 25'i aşkın ulusal ve uluslararası proje ile 600'ün üzerinde akademik atıf bulunuyor.