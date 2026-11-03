Tarım Müdürü Meydan ziyaretlerde

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat eden değerli eşini kaybeden Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimini

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat eden değerli eşini kaybeden Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimini makamında ziyaret etti.

Eşinin hastalığı sürecinde Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar ile yardımcısının ile Palyatif Bölümü yetkilisi Dr. Burhan Gencer ve diğer doktorlar başta olmak üzere, hemşirelerine ve diğer sağlık çalışanlarına, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etmek için Başhekimi ziyaret ettiğini söyleyen Veysel Meydan, bu bir araya gelişte ayrıca Akyazı’nın sağlığını ve Hastanemizin eksikleri ve fazlalıkları hakkında karşılıklı bilgi alış verişi yaptık açıklaması yaptı.