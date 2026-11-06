Sel tahribatı gideriliyor

​​​​​​​Üst Üste yağan aşı yağışlar nedeniyle oluşan su büyümelerinden etkilenen Kuzuluk Orta Mahallede meydana

Üst Üste yağan aşı yağışlar nedeniyle oluşan su büyümelerinden etkilenen Kuzuluk Orta Mahallede meydana gelen tahribatın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mahalle Muhtarlığı, Akyazı belediyesi ve DSİ tarafından başlatılan çalışmalarda taşkınlık olan ve yerleşim alanlarında korkulu anlar yaşatan bölümlerin taşlarla örülmesi, grayderlerle bozulan yolların tamiri için başlatılan çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, son yağışlardan mahalle olarak Orta Mahallemiz önemli maddi zararlar görmüştür. Taşan sularımız yerleşim alanlarını sular altında bırakmış, yollarımız çamurdan geçilmez bir hal almıştı. Yetkililere yaptığımız müracaat sonrası başlatılan çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. O nedenle şahsım ve Mahallem halkı adına tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.