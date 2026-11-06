30 çocuk sünnet oldu

​​​​​​​İyilik grubu olarak tanınmakta olan Dr. Davut Dinçel yönetimindeki “Kanatsız Melekler” Kızılay haftası nedeniyle

İyilik grubu olarak tanınmakta olan Dr. Davut Dinçel yönetimindeki “Kanatsız Melekler” Kızılay haftası nedeniyle Akyazı’da 30 çocuğu sünnet ettirerek bir iyilik sahibi daha oldu ve hem çocukların hem de velilerinin yüzlerini güldürdü.

Toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyen Kanatsız Melekler İyilik grubu Akyazı’da düzenlenen sünnet şölenine katıldı ve Akyazılı İş İnsanı ve eski Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ile güçlerini birleştirmek suretiyle çok anlamlı bir organizasyona imza atmış oldular,

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor kompleksinde sünnet olacak çocuklar ile aileleri için düzenlenen renkli eğlence programı görkemliydi.

Dr. Davut Dinçel ve Kanatsız Melekler İyilik grubu üyeleri çocukların neşelerine ortak olmayı bildiler ve birlikte eğlendiler.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ında çocuklara ve ailelerine hazırlattığı hediyeler hak sahiplerine bu eğlence esnasında verildi ve kendisine teşekkür edildi.

Bir teşekkürde bu organizasyona destek olan Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ve ekibi ile sünneti gerçekleştiren Dr. Burhan Gencer için yapıldı.