BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN  88. YILINDA SAYGI VE MİNNETLE ANILIYOR

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 88. Yıldönümünde Tüm

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 88. Yıldönümünde Tüm Türkiye’de, dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenecek olan törenle anılacak.

Akyazı’daki ilk tören 10 Kasım Salı günü saat 09.05 geçe Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve diğer protokol anıta çelenk bırakarak 3 dakika saygı duruşunda bulunacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Bu sırada resmi kurum ve kuruluşlarda Bayraklar yarıya indirilecek.

Akyazı’daki ikinci tören Sosyal Gelişim Merkezinde yapılacak. Protokol ve diğer katılımcılar Akyazı Anadolu Lisesinin hazırlayıp sunacağı programı izleyecek.