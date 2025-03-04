Alkışlanacak başarı

​​​​​​​4006 TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programı kapsamında 11. Dönem 4006 –A ve 4006-B çağrıları için yapılan başvuruların değerlendirme süresi tamamlandı.

4006 TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programı kapsamında 11. Dönem 4006 –A ve 4006-B çağrıları için yapılan başvuruların değerlendirme süresi tamamlandı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Akyazı’dan Ali Altıparmak Ortaokulu, Ali Altıparmak İmam Hatip Okulu, Dokurcun Ortaokulu, Dokurcun İmam Hatip Okulu, Küçücek Ortaokulu, Paris Ortaokulu ve Vakıf Orta okulu olmak üzere 7 okulun başvurusu desteklenmeye hak kazandı.

Yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu başarıyı sosyal medya hesapları üzerinden tebrik etti.