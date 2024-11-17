Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 17-11-2024 21:25   Güncelleme : 17-11-2024 21:44

ALAAĞAÇSPOR GALİBİYETİ UZATMALARDA KAÇIRDI 1-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör A Gurubunda mücadele eden takımlarımızdan Alaağaçspor  1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 90+7 da yediği golle 2 puandan oldu.

ALAAĞAÇSPOR GALİBİYETİ UZATMALARDA KAÇIRDI 1-1

Sakarya Süper Amatör A Gurubunda mücadele eden takımlarımızdan Alaağaçspor  1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 90+7 da yediği golle 2 puandan oldu.

Geyvespor’un daha etkili olduğu ve Alaağaç kalecisi Harun’u bir türlü geçemeyen karşılaşmada ilk gol Alaağaçspor’dan geldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alaağaçspor 48. Dakikada Arda’nın ayağından 1-0 öne geçti. Bu devrede de sayısız gol pozisyonu değerlendiremeyen Geyvespor aradığı golü 90+6 da buldu. Oyuna sonradan giren Oğuz kaan  takımına beraberlik getiren golü kazandırdı.

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER: Tayfun Güz- Nevzat Eren- Berkay Aykın

ALAAĞAÇSPOR: Harun*** Emirhan*** Murat*** Berat** (Melih**) Selim**(Kaan**) Burak***Yakup*** Necmi*** Arda*** (Sait**) Yasin **Furkan**

ANTRENÖR: Zeki Taş

GEYVESPOR: Bilal** Batuhan*** Ali*** Abdullah*** Uğur**(İbrahim**) Recep*** Ensar** Burak*** Efe**(Oğuzkaan***) Hamdi*** Alparslan**

ANTRENÖR: Yalçın Yayla

GOLLER; Dk.48 Arda (Alaağaçspor) Dk.90+6 Oğuzkaan (Geyvespor)

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