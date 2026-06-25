OKULLAR YARIN YAZ TATİLİNE GİRİYOR

​​​​​​​2025-2026 Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler okullarda düzenlenecek olan karne törenleri ile yaz tatiline girecekler.

2025-2026 Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler okullarda düzenlenecek olan karne törenleri ile yaz tatiline girecekler.

İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can karne törenlerine Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu ve İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sırasıyla Karne Törenlerine katılacaklar ve öğrencilere karnelerini dağıtacaklar.

Törenlerin başlama saati 10.30

Bu yıl Akyazı’da 1237 öğretmenin yanı sıra; İlkokul 5957 öğrenci, Ortaokulda 5595 öğrenci, Liselerde 4304 öğrenci, ana okullarında1325 öğrenci, Mesleki Eğitimde 911 öğrenci ve özel eğitim kurumları 911 öğrenci olmak üzere toplam 19540 öğrenci öğrenim gördü..