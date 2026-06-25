​​​​​​​ÖĞRETMENLERİN NİKAHINDA İLGİNÇ HEDİYE

​​​​​​​Akyazı'da dünya evine giren iki öğretmenin nikahında renkli anlar yaşandı. Meslektaşları, damada "İtaat et rahat et" diyerek bulaşık süngeri ve bulaşık fırçası hediye etti.

Akyazı'da dünya evine giren iki öğretmenin nikahında renkli anlar yaşandı. Meslektaşları, damada "İtaat et rahat et" diyerek bulaşık süngeri ve bulaşık fırçası hediye etti.

Akyazı'da görev yapan iki öğretmen, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu öğretmeni Nergiz Yurdagül ile İnönü İlkokulu sınıf öğretmeni Sercan Çetin, Akyazı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi.

Nikahın ardından meslektaşları tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılanan genç çift, nikah salonu önünde çiftetelli oynayarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

Kutlamalar sırasında öğretmen arkadaşları damada sürpriz bir hediye verdi. Üzerinde esprili bir mesaj bulunan bulaşık süngeri ve bulaşık fırçasını damada takdim eden meslektaşları "İtaat et rahat et" temennisinde bulundular.

Nikah törenine renk katan sürpriz hediye ve eğlenceli anlar davetlileri güldürürken, o anlar da ilgiyle izlendi.