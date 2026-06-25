Aytaç Akıllı Ev Aletleri Bosch Meydan Şubesi Törenle Açıldı

Aytaç Akıllı Ev Aletleri'nin Bosch Akyazı Meydan Şubesi yoğun katılımın olduğu görkemli bir törenle açıldı.

Aytaç Akıllı Ev Aletleri'nin Bosch Akyazı Meydan Şubesi yoğun katılımın olduğu görkemli bir törenle açıldı.

Akyazı'da Ömercikler Mahallesi eski Nostalji parkı 8021 Sokak üzerinde bulunan yeni şubesinde faaliyet gösterecek Aytaç Akıllı Ev Aletleri'nin Bosch Meydan Şubesi, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosfer eşliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa özel yüzde 10 indirim kampanyası vatandaşlar tarafında büyük ilgi gördü.

Bosch çarşı içi şubesinin ardından 2. şubenin açılışına Beko Marmara bölge yetkililerinin yanı sıra Akyazı belediye başkan yardımcıları Ali Özer, Mehmet Öztürk, Akyazı Ziraat odası başkanı Ali Şener Bayraktar, Oda başkanları, ve daire amirlerinden oluşan ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş, davetli ve iş dünyasından isimler katıldı.

Açılış programında gerçekleştirilen kurdele kesimi ve duanın ardından misafirler mağazayı gezerek ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Bosch'un kaliteli ve yenilikçi ürünlerini Akyazılılarla buluşturacak olan yeni şube, geniş ürün yelpazesi ve modern mağaza konseptiyle dikkat çekerken Beyaz eşya ve ev aletlerinde sunulan avantajlı fırsatlar nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı.

Aytaç Akıllı Ev Aletleri yetkilileri, açılışa gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm misafirlere teşekkür ederek, Bosch kalitesini ve güvenini Akyazı'nın merkezinde müşterilerle buluşturmaya Akyazı’ya hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.