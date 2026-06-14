CEM DENLİ İŞİTME ENGELLİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

​​​​​​​Akyazı ve Hendek İlçeleri Türkiye Şampiyonası gibi önemli bir spor Organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Akyazı ve Hendek İlçeleri Türkiye Şampiyonası gibi önemli bir spor Organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

11-14 Haziran Tarihleri arasında Akyazı ve Hendek İlçelerinde yapılan Cem Denli İşitme Engelliler Kadın ve erken Türkiye Hentbol Şampiyonası finalleri bu gün bugün Akyazı Cevat Ayhan Kapalı spor salonunda yapılan finallerle tamamlandı.

Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Erkeklerde İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyon oldu. Erkeklerde Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci ve Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ikinci ve Muğla Sessizler Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Şampiyonada Kadınlarda Dereceye giren takımlara ödülleri İşitme Engelliler Federasyon Başkan Vekili, Federasyon As başkanları, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Gençlik ve spor Müdürü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürleri, Akyazı İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak tarafından takdim edildi.