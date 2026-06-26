Akyazı Ahi Evren’de şed giyme töreni yapıldı

​​​​​​​Akyazı Ahi Evren Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ahilik teşkilatı ŞED giyme töreni yapıldı.

Akyazı Ahi Evren Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ahilik teşkilatı ŞED giyme töreni yapıldı.

Eğitim camiasının katıldığı ŞED giyme törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yaptığı konuşmasında “Öğrencilerimize Ahilik kültürünün dürüstlük, çalışkanlık, kardeşlik ve meslek ahlakı gibi temel değerler aktarılmıştır” dedi.

Bu arada 9 yıldan beri özverili çalışmaları nedeniyle de okul müdür yardımcısı Nadir Sönmez’e de bu törende bir plaket takdim edildi ve kendisine teşekkür edildi.