AKYAZI’DA TÜBİTAK DESTEKLİ KAPSAYICI BİLİM VE SOSYAL UYUM ETKİNLİĞİ

​​​​​​​Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme

Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen “Akyazı Kapsayıcı Bilim ve Sosyal Uyum Projesi” başarıyla tamamlandı.

Akyazı’da ortaokul düzeyinde öğrenim gören, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen proje; öğrencilerin sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi, toplumsal yaşama aktif katılımlarını artırmayı ve kapsayıcı eğitim anlayışını güçlendirmeyi amaçladı.

Beş gün boyunca devam eden proje kapsamında öğrenciler; ebru sanatı, ritim çalışmaları, duygu farkındalığı etkinlikleri, minik şefler atölyesi, işaret dili eğitimi, doğa yürüyüşü, fidan dikimi, dijital hikâye tasarımı, Makey Makey uygulamaları, oryantiring, taş boyama, bileklik tasarımı, fen deneyleri, baskı atölyeleri ve çeşitli takım oyunları gibi birçok etkinliğe katılarak hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

Etkinlikler boyunca öğrencilerin iletişim, iş birliği, problem çözme, yaratıcılık ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, farklı gelişim özelliklerine sahip bireylerin bir arada öğrenme ve üretme deneyimleri desteklendi.

Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal yaşamın her alanında aktif olarak yer alabilmeleri, akranlarıyla birlikte öğrenebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri büyük önem taşımaktadır. TÜBİTAK 4008 kapsamında yürütülen Akyazı Kapsayıcı Bilim ve Sosyal Uyum Projesi ile öğrencilerimiz bilimden sanata, spordan teknolojiye kadar birçok alanda değerli deneyimler kazanmıştır. Bu tür çalışmaların ilçemizde kapsayıcı eğitim anlayışının güçlenmesine önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Proje ekibinde Proje Yürütücüsü Dr. Veysel Bilal Arslankara, Proje Uzmanları Murat Ali Demirci, Dr. Özlem Aslan Bağcı ve Fatih Bilgiç yer aldı. Ayrıca Akyazı'da görev yapan yaklaşık 30 öğretmen de eğitmen ve uygulayıcı olarak projeye katkı sundu. Geniş bir ekip çalışmasıyla yürütülen proje, öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından büyük ilgi gördü.

Proje etkinlikleri, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Proje süresince tesislerini öğrencilerin kullanımına açan ve etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunan Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Recep Kodalak ve kurum personeli önemli destek sağladı.

Ayrıca Akyazı Belediyesi de proje sürecinde çeşitli etkinlik ve organizasyonlara katkı sundu. Özellikle Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Özel Eğitim Şenliği, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artıran önemli faaliyetlerden biri oldu.

Kapanış programı ve sertifika töreniyle sona eren proje sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken, emeği geçen eğitimcilere, gönüllülere ve destek veren kurumlara teşekkür edildi.