ATATÜRK İLKOKULUNDA GÖRKEMLİ MEZUNİYET

​​​​​​​Akyazı Atatürk İlkokulu 2025-2026 öğretim yılını düzenlediği görkemli bir mezuniyet töreni ile tamamladı.

Akyazı Atatürk İlkokulu 2025-2026 öğretim yılını düzenlediği görkemli bir mezuniyet töreni ile tamamladı.

Okul Bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Hasan Şenpeker öğretmenin başarılı bir şekilde yaptığı sunumu ile başlayan Törende konuşma yapan Okul Müdürü Faruk Kaya Okul olarak başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını ifade ederek “ bugün burada 104 öğrencimizi orta öğretime yeni ufuklara uğurluyoruz.

Bu güne kadar çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği veren ve vermekte olan Türk Eğitim Vakfı başta olmak üzere Okul Aile Birliği Başkanımız Recep Ayyıldız ve Mahalle Muhtarımız Ahmet Avcı’ya teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüz de velilerimize olacak başarımızda onlarında önemli katkıları oldu.” Dedi.

Daha sonra söz alan Okul Aile Birliği Başkanı Recep Ayyıldız Okul Müdürü Başta olmak üzere öğretmenlere çocuklarımızın iyi yetişmesinde verdikleri emekleri yakından izledik bu nedenle kendilerine veliler olarak bizlerde teşekkür ediyoruz.

Törende son konuşmayı Yeni Mahalle muhtarı Ahmet Avcı yaptı. Recep Avcı böyle mükemmel bir mezuniyet töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden kimsenin katılmamış olmasını eleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı aramızda görmek isterdik şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan 4-A, 4-B ve 4-C sınıfı öğrencileri öğretmenleri Medine Yıldız, Serdal Altınöz ve Dilek Kaya önderliğinde sıra ile hazırladıkları gösterilerini başarı ile sunarak izleyenlerden bol alkış almayı başardılar. Onları gururla izleyen ve anı fotoğraflarını çekmeye çalışan veliler ise ilginç görüntüler oluşturdular. Gösterilerinin ardından topluca öğrenci yemini yapıldı.

Mezuniyet törenlerinin olmazsa olmazı kep atma töreninin ardından 3 ve 4. Sınıf öğrencileri arasından akademik başarı ve davranış bakamından örnek olan öğrenciler Türk Eğitim Vakfınca gönderilen 6 bisiklet ve 12 tablet ile ödüllendirildiler.

Tören sonunda 4-A sınıfı öğrencileri Öğretmenleri Medine Yıldız’ın etrafını sararak O’nu çiçek yağmurun tuttular. Öğretmenleri onları kucakladı, onlar öğretmenleri ile sarmaş dolaş oldular. Ayrılık anı gelince dökülen göz yaşları herkesi duygulandırdı.