Hayırlı olur inşallah

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarının 11 yıldan beri devam etmekte olan kendi mahallesi ile Şose ve diğer mahalle Topçu sırtını birbirine bağlayan D-140 karayolu

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarının 11 yıldan beri devam etmekte olan kendi mahallesi ile Şose ve diğer mahalle Topçu sırtını birbirine bağlayan D-140 karayolu üzerinde yapılması gereken üst geçit meselesinin bir kez daha Ankara’ya taşıyan Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na Türkiye Büyük illet Meclisinde ulaştı ve hazırlattığı kapsamlı dosyasını verdi.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Milletvekili Ali İnci’nin öncülüğünde diğer Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AKP Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem ve Kuzuluk Şose Mahallesi Muhtarı Nail Ünlütürk’le birlikte Mecliste yakaladığı Bakan Uraloğlu’na, hazırlattığı dosyasını verirken yıllardan beri bu konuyu her platformda dillendirdiğini söyleyerek Bakan’dan üst geçidin yapılması konusunda destek istedi.

Bakan Uraloğlu, konu önemli ki, dosyada aynı önemle hazırlatılmış. Bende bu kadar önemli olan sorunu çözmek için elimden geleni yapacağım sözü vermesi orada bulunanları sevindirdi.

Muhtar Çakmakçı, baştan Ali İnci olmak üzere konuyla yakından ilgilenen ve kendisinin Bakan beyle görüşmesini sağlayan diğer Milletvekilleri ile Belediye başkanı Bilal Soykan ve AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem’e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.