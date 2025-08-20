ALAAĞAÇ’LI GÜNER KARDEŞLERİN ANNE ACISI

Alaağaç Mahallesi halkından merhum Ali Faik Güner'in eşi. PTT emeklisi Orhan , Emekli öğretmen Ahmet, Hüseyin ve Akyazı esnaflarından kuyumcu Adem Güner'in anneleri, Turgay Çetin'in kayın validesi Asiye Güner vefat etti.

Akyazı ve Alaağaç Mahallesinin köklü ailelerinden Güner Ailesi Bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Alaağaç Mahallesi halkından merhum Ali Faik Güner'in eşi. PTT emeklisi Orhan , Emekli öğretmen Ahmet, Hüseyin ve Akyazı esnaflarından kuyumcu Adem Güner'in anneleri, Turgay Çetin'in kayın validesi Asiye Güner vefat etti.

94 yaşında hayata veda eden Merhume Asiye Güner’in Cenazesi bugün Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Han Camii'nde kılınan öğlen namazı ve cenaze namazı sonrası Alaağaç Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Oğlu Adem GÜNER (532) 363 55 33