Akyazı'ya 1'i uzman 2 Doktor atandı

​​​​​​​Sağlık Bakanlığı'nın son gerçekleştirdiği "İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" kapsamında Sakarya'daki sağlık kuruluşlarında belirlenen 33 açık kadrodan 20'si doldu.

Sağlık Bakanlığı'nın son gerçekleştirdiği "İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" kapsamında Sakarya'daki sağlık kuruluşlarında belirlenen 33 açık kadrodan 20'si doldu. Akyazı’ya 2 doktor düştü. Bunlardan biri ilçe sağlık müdürlüğüne diğeri ise Akyazı Devlet Hastanesine.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasını tamamladı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşları için belirlenen 2 bin 840 açık doktor kadrosu için yapılan başvurular sonrasında bin 896 doktorun ataması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Sakarya için belirlenen 33 münhal kadrodan ise 20'si doldu.

Sakarya'ya atanan doktorlar ve görev yerleri şu şekilde:

- Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Aytaç Can - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doğan Keskin - Serdivan Devlet Hastanesi

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erdal Çil - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Talip Karaçor - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yasin Söylemez - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Alaca - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İç Hastalıkları Uzmanı Fuad Karslı - Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi

- Radyoloji Uzmanı Ensar Türko - Geyve Devlet Hastanesi

- Aile Hekimliği Uzmanı Kübra Sarıçamlık - Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü

- Aile Hekimliği Uzmanı Burcu Akkurt - Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü

- Doktor Özay Ünal - Akyazı Devlet Hastanesi