Akyazılı Şoförler eğitime Devam

Akyazı Şoförler, Şoförler Odası tarafından açılan ve Sosyal Gelişim Merkezinde devam eden “Şoför Kimlik kartı” eğitimine devam ediyorlar.
Akyazılı Şoförler, 17-18-19-2021 Ağustos tarihleri arasında verilecek olan eğitimler sabahları 09.00- 13.00, öğleden sonraları da 14.00-18.00 saatleri arasında yararlanacakları.
Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, başlattıkları kursun bu haftanın mesai saatine kadar devam edeceğini söyledi ve şoförlerimiz kursu tamamladıktan sonra kurs katılıma belgelerini alacaklardır dedi.