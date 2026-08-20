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Akyazılı Şoförler eğitime Devam

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Akyazılı Şoförler eğitime Devam

​​​​​​​Akyazı Şoförler, Şoförler Odası tarafından açılan ve Sosyal Gelişim Merkezinde devam eden “Şoför

Akyazı Şoförler, Şoförler Odası tarafından açılan ve Sosyal Gelişim Merkezinde devam eden “Şoför Kimlik kartı” eğitimine devam ediyorlar. Akyazılı Şoförler, 17-18-19-2021 Ağustos tarihleri arasında verilecek olan eğitimler sabahları 09.00- 13.00, öğleden sonraları da 14.00-18.00 saatleri arasında yararlanacakları. Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, başlattıkları kursun bu haftanın mesai saatine kadar devam edeceğini söyledi ve şoförlerimiz kursu tamamladıktan sonra kurs katılıma belgelerini alacaklardır dedi.