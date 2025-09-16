Akyazı’da Zehir tacirlerine geçit yok

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince, Akyazı Polisi ile Sakarya Narkotik ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda 11 kilo 600 gram skunk ele geçirildi ve bu operasyon Akyazı’da zehir tacirlerine geçit olmadığını göstermesi bakımından önemliydi.

Emniyet birimlerinin yaptıkları ortak istihbarat sonucunda yaşları 28 ve 30 aralığında olan 5 kişinin (O.A./O.T./E.E./B.A. ve H.A.) yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisine ulaşıldı.

Şüpheler tarafından kullanılan iki araç Akyazı İlçe sınırları içinde Anadolu Otoyolu üzerinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalar neticesinde 10 parça halinde 11 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaları istemi ile Mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.