Akyazı’da ilk aşureyi onlar dağıttı

​​​​​​​Akyazılı kuyumcu esnafı ilk olarak geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliği çarşı içinde gerçekleştirildi. Aşure

Akyazılı kuyumcu esnafı ilk olarak geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliği çarşı içinde gerçekleştirildi. Aşure dağıtım etkinliğine ilgi büyük oldu.

Aşureyi de Akyazı’da ilk dağıtanlar olarak kayda geçen Akyazılı kuyumculardan ve aşure dağıtımına da öncülük yapan Adem Güner ve Emre Özdemir Akyazılı kuyumcu esnafları olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu güzel düşüncemizi ikinci kez hayata geçiriyor olmanın engin mutluluğu içindeyiz. Muharrem ayımız kutlu ve mutlu olsun dediler.