AKYAZI’DA” DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ” KUTLANDI

​​​​​​​Dünya DOWN Sendromu farkındalık günü Akyazı’da düzenlenen programda kutlandı. Batakköy Mahallesinde bulunan Kız İmam hatip Ortaokulu pansiyonu salonunda Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş birliği ile düzenlenen program

Dünya DOWN Sendromu farkındalık günü Akyazı’da düzenlenen programda kutlandı. Batakköy Mahallesinde bulunan Kız İmam hatip Ortaokulu pansiyonu salonunda Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş birliği ile düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Okulun öğretmenlerinden Sena Saygın’ın mükemmel sunumu ile gerçekleşen kutlama programında konuşan Çocuk gelişi uzmanı Merve Gül Derin ile Öğrenci velilerinde Yasemin Balcı engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten konuşmacılar Down sendromlu bireylerin sevgi dolu bir toplumun parçası olma hakkına sahip olduğuna inandıklarını ifade ettiler.

Programın bundan sonraki bölümlerinde öğrencilerin eğlenmesine yönelik etkinlikler yapıldı. İlk olarak Rengimiz belli olsun adlı video izletildi.

Daha Sonra da Sakarya Büyükşehir Belediyesi saz ekibi yaptıkları müzik gösterisine çocuklarda eşlik edince salonda coşku yaşandı.

Programın son bölümünde Loop Sahne ekibinin Down sendromlu öğrencilerinin de görev verdiği “Aç Ayı” adlı müzikli tiyatro oyunu izlendi.

Program Down Sendromu Osman Başkanın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Program çıkışında öğrencilerin el emeği olan işlerinin sergisi gezildi.

Programa Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, İlçe Sağülık Müdürü Dr. Şeyda Tok, İlçe milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.