Yağmura rağmen çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’nın içme suyu yeni borularının döşenme çalışmaları yağmura rağmen devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’nın içme suyu yeni borularının döşenme çalışmaları yağmura rağmen devam ediyor.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, yapılan ihale şartlarına göre süresinde bitirilmesi gereken boruların döşenme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ediyor olması, çalışmaların zamanında, hatta zamanından önce bitirileceği konusunda umut veriyor. Temennimiz halkımızı ve vatandaşlarımızı daha fazla üzmeden çalışmaların sonuçlanmasıdır açıklaması yaptı.

İhaleyi kazanan yetkililerde, sıkı bir çalışma içindeyiz. Amacımız şartlara uyarak çalışmamızı tamamlamaktır açıklaması yaptılar.