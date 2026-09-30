Kaymakam ve Belediye başkanı Kan verdiler

​​​​​​​Her hafta Çarşamba v e Cuma günleri Akyazı’ya gelerek kan bağışlarını toplayan Kızılay Kan bağış alma ekibinin bu seferki kan vericileri vatandaşların dışında İlçe Kaymakamı Mustafa

Her hafta Çarşamba v e Cuma günleri Akyazı’ya gelerek kan bağışlarını toplayan Kızılay Kan bağış alma ekibinin bu seferki kan vericileri vatandaşların dışında İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ile Belediye başkanı Bilal Soykan da vardı.

Belediye başkanı Bilal Soykan, bu benim 20 kez kan verişim açıklaması yaptı ve sağlık olduğum her zaman kan bağışlarımı sürdüreceğim dedi ve kan bağışı nedeniyle Kızılay Genel Merkezi tarafından kendisinin plaketle ödüllendirildiğini de söyledi.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’de kan vermenin sağlığa çok yararlı olduğunu söyledi ve kan bağışında bulunmak hem vücut sağlığı için yararlıdır, hem de sevaptır açıklaması yaptı ve vatandaşları kan bağışına davet etti.